Neue Projekte gegen drohenden Hausärzte-Mangel

Mit dabei sind Hessens Sozialminister Stefan Grüttner (CDU), der Direktor des Instituts für Allgemeinmedizin am Frankfurter Uni-Klinikum und der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung. Das «Kompetenzzentrum Weiterbildung Allgemeinmedizin Hessen» hat Standorte in Frankfurt und Marburg. Es organisiert seit mehr als fünf Jahren Seminare für Ärzte in Weiterbildung. Ein Baustein ist ein Mentoring-Programm.