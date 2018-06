Neue Regelung sorgt für Fragen-Ansturm bei Datenschützern

Wiesbaden (dpa/lhe) - Seit die neue EU-Datenschutz-Regel in Kraft getreten ist, wird der hessische Datenschutzbeauftragte von Anfragen geradezu überschwemmt. «Wir nennen uns nur noch Call-Center», sagte eine Sprecherin in Wiesbaden. «Die Zahl der Anfragen ist extrem hoch. Vor allem bei Firmen, Kommunen und auch bei Vereinen herrschen große Unsicherheiten.» Aber auch Privatleute wenden sich mit ihren Fragen an den Datenschutzbeauftragten Michael Ronellenfitsch und sein Team. Wie viele formale Beschwerden darunter sind, konnte die Sprecherin nicht beziffern.