Neue Regelungen zur Versorgung behinderter Menschen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Versorgung von behinderten Menschen wird in Hessen neu geregelt. Nach einem am Donnerstag im Wiesbadener Landtag verabschiedeten Gesetz wird sich die Unterstützung für die Betroffenen künftig stärker an deren persönlichen Wünschen orientieren. Dazu wurden auch die Zuständigkeiten bei der Versorgung verändert. Zustimmung kam von den Regierungsfraktionen von CDU und Grünen sowie der FDP. Die SPD enthielt sich, die Linke stimmte dagegen.