Neue Stadt Oberzent: Zweite Runde bei Bürgermeisterwahl

Oberzent (dpa/lhe) - Die erste Bürgermeisterwahl der neuen Stadt Oberzent muss in die zweite Runde gehen. Vier Monate nach der Fusion von vier Odenwaldgemeinden zur Stadt Oberzent erhielt am Sonntag keiner der sieben Kandidaten mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen. Daher kommt es am 27. Mai zur Stichwahl, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Fast 8500 Stimmberechtigte waren am Sonntag zudem aufgerufen, über die Zusammensetzung des Stadtparlaments und der 13 Ortsbeiräte abzustimmen.