Neue Tunnelsperrung in Frankfurt am Fronleichnams-Wochenende

Frankfurt/Main (dpa) - S-Bahn-Kunden im Rhein-Main-Gebiet müssen am langen Wochenende umplanen: Von Donnerstag an wird der Tunnel unter der Frankfurter Innenstadt vier Tage lang gesperrt. Bis Montagfrüh fahren die Linien S1 bis S6 sowie die S8 und S9 die Haltestellen in der City - Taunusanlage, Hauptwache, Konstablerwache, Ostendstraße und Lokalbahnhof - nicht an, wie der Rhein-Main Verkehrsverbund (RMV) am Dienstag ankündigte. Hintergrund ist der Einbau eines neuen Stellwerks, das die Bahnen pünktlicher machen soll.