Neueinteilung für Wahlkreis in Landtag eingebracht

Wiesbaden (dpa/lhe) - Zwei Wochen nach der Roten Karte des hessischen Staatsgerichtshofs für den Zuschnitt eines Frankfurter Wahlkreises ist das Gesetz zur Neueinteilung in den Landtag eingebracht worden. Nach den bisherigen Plänen könnte der Entwurf bei der Sitzung des Plenums im Juni verabschiedet werden, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion, Holger Bellino, am Mittwoch in Wiesbaden.