Neuer Fahrplan für Busverkehr in Nordhessen

Kassel (dpa/lhe) - Fahrgäste von Linienbussen in Nordhessen müssen sich ab kommender Woche auf einen anderen Fahrplan einstellen. Das Liniennetz sei grundlegend überarbeitet worden, teilte der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV) am Mittwoch mit. Betroffen seien vor allem die Buslinien in Kassel. Größere Änderungen gebe es zudem im Landkreis Kassel, im Schwalm-Eder-Kreis und im Landkreis Waldeck-Frankenberg. Die Änderungen gelten ab 25. März.