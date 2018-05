Neuer Frankfurt-Trainer Hütter erfüllt sich Bundesliga-Traum

Frankfurt/Main (dpa) - Für Trainer Adi Hütter hat sich mit seinem Wechsel zu Eintracht Frankfurt ein Traum erfüllt. «Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich irgendwann einmal in der deutschen Bundesliga arbeiten möchte. Ich habe fast zehn Jahre hart dafür gearbeitet, um heute hier sein zu können», sagte der 48 Jahre alte Österreicher am Mittwoch bei seiner Vorstellung in Frankfurt.