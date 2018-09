Neuer Präsident soll Ruhe an Hochschule bringen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Das Land Hessen hofft auf ruhigere Zeiten an der Frankfurter Hochschule für Musik und Darstellende Kunst - trotz des anstehenden Umzugs. Es setzt dabei auf den neuen HfMDK-Präsidenten Elmar Fulda, der am Mittwoch offiziell vorgestellt wurde. Bei einer Pressekonferenz an Hessens einziger Musikhochschule überreichte Wissenschafts- und Kunstminister Boris Rhein (CDU) dem 54-Jährigen die Ernennungsurkunde.