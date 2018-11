Neuer Prozess wegen tödlicher Tempo-Fahrt am Mainufer 2019

Der Mann soll im April 2015 mit 142 statt der erlaubten 70 Stundenkilometer unterwegs gewesen sein. In einem ersten Verfahren war er im Dezember 2016 vom Landgericht zu drei Jahren Jugendstrafe verurteilt worden. Der Bundesgerichtshof (BGH) kassierte dieses Urteil jedoch auf die Revision der Staatsanwaltschaft hin. Es sei nicht ausreichend geprüft worden, ob auch ein vorsätzliches Tötungsdelikt in Frage kommen könnte, monierten die BGH-Richter. Für den Mann könnte dies bedeuten, dass in einem neuen Prozess auch ein härteres Urteil herauskommen könnte.