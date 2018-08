Neuer Standort der Verkehrszentrale Hessen eröffnet

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wegen der steigenden Verkehrsbelastung auf den Autobahnen hat die Verkehrszentrale Hessen (VZH) einen neuen, moderneren Standort eröffnet. Das neue Hochtechnologie-Kontrollzentrum im House of Logistics and Mobility (HOLM) nahe dem Frankfurter Flughafen hat neun statt fünf Arbeitsplätze für Mitarbeiter, die den Verkehrsfluss in Echtzeit steuern. «Das HOLM ist einer dieser Orte, wo in der Zukunft die Lösungen erdacht werden, um Mobilität zu sichern», sagte Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Donnerstag in Frankfurt. In den kommenden Jahren soll die Verkehrszentrale Teil dieser Innovationsprojekte werden.