Neuer «grüner» Hochleistungsrechner für Goethe-Universität

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein besonders energieeffizienter Hochleistungsrechner entsteht derzeit an der Goethe-Universität in Frankfurt. Ab Dezember soll der Supercomputer wissenschaftliche Experimente unterstützen, wie die Universität am Montag mitteilte. Der Computer hat die dreifache Rechenleistung seines Vorgängers.