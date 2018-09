Neues Aktionsbündnis: mehr Einfluss für Landbevölkerung

Bad Homburg (dpa/lhe) - Rund 2,5 Millionen Hessen wohnen nicht in der Stadt, sondern auf dem Land. Zu langsame Internetverbindungen, fehlende Infrastruktur wie Ärzte und Schulen und eine schlechte Verkehrsanbindung machen vielen von ihnen das Leben schwer. Die Landbevölkerung brauche Perspektiven und dürfe nicht von der Wohlstandsentwicklung abgekoppelt werden, fordert der hessische Bauernverband. Um auch gegenüber der Politik geschlossen aufzutreten, haben sich nun 21 Organisationen zum «Aktionsbündnis Ländlicher Raum» zusammengeschlossen. Über die Ziele will Bauernverbands-Präsident Karsten Schmal heute in Bad Homburg informieren. Dabei sollen auch Forderungen mit Blick auf die Landtagswahl am 28. Oktober vorgestellt werden.