Neues Gebäude für Sozialministerium offiziell eröffnet

Der hessische Sozialminister Stefan Grüttner (CDU) in Frankfurt am Main (Hessen). Foto: Boris Roessler/Archiv

Wiesbaden (dpa/lhe) - Das hessische Sozialministerium hat ein neues Domizil am Wiesbadener Kureck. Nach dem Umzug der Mitarbeiter ist das Gebäude in der Innenstadt am Freitag offiziell eröffnet worden. Die zentrale Lage schaffe kurze Wege zum Landtag, zur Staatskanzlei und den Ministerien, erklärte Sozialminister Stefan Grüttner (CDU).