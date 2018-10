Neues Hochhaus kommt: Hotel und Büros mit Skybar

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Frankfurter Skyline erhält Zuwachs an der Messe: Für das fast 200 Meter hohe Gebäude «One» - eine Mischung aus Hotel und Büros - wurde am Mittwoch der Grundstein gelegt. Das 330 Millionen Euro teure Gebäude entsteht am Einkaufszentrum Skyline Plaza - in Nachbarschaft zum 256 Meter hohen Messeturm. Ebenfalls nahe sind der «Tower 185» und Deutschland größter Wohnturm «Grand Tower», der mit 172 Metern im kommenden Jahr bezugsfertig sein soll.