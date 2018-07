Neues Taubenhaus in Frankfurt soll Population eindämmen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Tauben rund um das Oberlandesgericht in Frankfurt können sich in Zukunft in einem neuen Stadthaus einnisten. Der Verschlag auf dem siebten Deck eines Parkhauses bietet Platz für 250 bis 300 Brutpaare, wie Gudrun Stein-Stürmer vom Verein Stadttaubenprojekt Frankfurt am Donnerstag sagte.