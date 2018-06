Neues hessisches Verfassungsschutzgesetz verabschiedet

In Zeiten sicherheitspolitischer Herausforderungen sorge das Gesetz für mehr Sicherheit in Hessen, sagte der CDU-Abgeordnete Alexander Bauer in der Debatte. Dagegen kritisierte Nancy Faeser, innenpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, dass in dem Gesetz keine Whistleblower-Möglichkeit enthalten ist. Mitarbeiter des Verfassungsschutzes sollten sich «jederzeit vertrauensvoll an den Kontrollausschuss wenden können», betonte sie.