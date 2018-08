Neugeborenes Baby in München ausgesetzt

München (dpa/lby) - Eine Mutter hat in München offenbar ihr Baby direkt nach der Geburt ausgesetzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der kleine Junge am Samstag von einer Passantin in einem Gebüsch im Stadtteil Neuperlach gefunden worden. Ein Kindernotarzt wurde verständigt, der Säugling kam ins Krankenhaus. Mit einer Körpertemperatur von nur 26 Grad war er zwar unterkühlt, ansonsten ging es ihm den Angaben zufolge aber den Umständen entsprechend gut.