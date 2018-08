Neugeschäft beim Aareal besser als erwartet

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Aareal Bank sieht sich trotz eines Gewinnrückgangs in den ersten sechs Monaten 2018 auf dem Weg zu ihren Jahreszielen. «Wir sind mit unserem Abschneiden im zweiten Quartal insgesamt zufrieden», erklärte der Vorstandsvorsitzende des Wiesbadener Immobilienfinanzierers, Hermann J. Merkens, am Dienstag. Das operative Geschäft seit «weiterhin robust». In der Tat lief das Neugeschäft im ersten Halbjahr besser als von vielen Analysten erwartet: Im Vergleich zum Vorjahr lag das Volumen bei 4,2 Milliarden Euro nach 3,8 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum.