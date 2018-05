Neugierige klettern in Kanalisation: lösen Großeinsatz aus

Wiesbaden (dpa/lhe) - Mit einem Ausflug in die Kanalisation hat eine Gruppe junger Leute in Wiesbaden einen Polizei- und Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die fünf Männer und zwei Frauen waren nach ihrer Klettertour zwar längst wieder zurück an der frischen Luft als das Großaufgebot anrückte - doch es war den Ordnungshütern zunächst nicht klar, ob sich noch weitere Menschen in dem gefährlichen Tunnelsystem aufhielten.