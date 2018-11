Neun Tore bei Benefizspiel: Ronaldinhos Team siegt

Frankfurt/Main (dpa) - Der zweimalige Weltfußballer Ronaldinho hat sein Team «Ronaldinho and Friends» bei einem Benefizspiel in Frankfurt zum Sieg über Allstars von Eintracht Frankfurt geführt. Der 38 Jahre alte Brasilianer hatte unter dem Motto «A final celebration» selbst in die Arena geladen, etwa 20 000 Zuschauer sahen bei dem Spaßspiel am Samstag zu. Beim 5:4 seines Teams traf Ronaldinho, der von den Fans bei jedem Ballkontakt frenetisch gefeiert wurde, auch selbst. Die Einnahmen der Partie kommen hilfsbedürftigen Kindern zu Gute.