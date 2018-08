Neun Verletzte bei zwei Unfällen mit Linienbussen

Kassel (dpa/lhe) - Zwei Unfälle mit Linienbussen haben am Montag im Landkreis Kassel zu teilweise erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt. Insgesamt wurden mindestens neun Menschen verletzt. Wie die Polizei in Kassel mitteilte, stieß am Mittag in Calden aus zunächst ungeklärter Ursache ein Lastwagen mit einem Bus zusammen. Die beiden Fahrer und ein Fahrgast erlitten Verletzungen, die Bundesstraße 7 wurde wegen der Bergungsarbeiten voll gesperrt.