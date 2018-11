Neustart: Marathon-Zwillinge Anna und Lisa Hahner motiviert

Hünfeld (dpa/lhe) - Zwei neue Trainer, ein neuer Verein: Gut zwei Jahre nach ihrer Olympia-Pleite in Rio wagen die Marathon-Zwillinge Anna und Lisa Hahner ein Comeback. Beide haben nach schwierigen Zeiten noch große Ziele, gemeinsam werden sie vom Januar 2019 an für den SCC Berlin starten. «Ich gehe nicht nach Berlin allein mit dem Ziel Olympia 2020 in Tokio», sagte Lisa Hahner in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. «Ich denke auch schon an 2024 Paris und 2028 in Los Angeles. Ich kann mir sehr gut vorstellen, noch zehn Jahre Leistungssport auf höchstem Niveau zu machen.» Die Zusammenarbeit mit Trainer Dieter Hogen ist langfristig angelegt.