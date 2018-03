Nicht genug Rettungskräfte: Polizeieinsatz verschoben

Wetzlar (dpa/lhe) - Ein groß angelegter Polizeieinsatz in Mittelhessen ist im vergangenen Dezember wegen fehlender Rettungskräfte abgesagt worden. «Aufgrund akuter Personalnot im Rettungsdienst konnte der Lahn-Dill-Kreis der Polizei nicht die angeforderten vier Rettungswagen und zwei Notarzteinsatzfahrzeuge für den geplanten Einsatz zur Verfügung stellen», teilte der Kreis am Mittwoch in Wetzlar mit. Der Einsatz sei deswegen verschoben worden, hatte zuvor die «Wetzlarer Neue Zeitung» berichtet.