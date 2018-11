Niddatalsperre nach Staudamm-Sanierung wieder freigegeben

Schotten (dpa/lhe) - Nach dem Abschluss der großangelegten Sanierung des Staudamms kann die Niddatalsperre als Naherholungsgebiet wieder genutzt werden. Die Wege rund um den Stausee in Schotten (Vogelsbergkreis) und auf der neugestalteten Dammkrone seien nun wieder ungehindert nutzbar, wie der Wasserverband Nidda am Freitag mitteilte. Das lange Warten hat für Spaziergänger, Jogger, Wassersportler und Angler ein Ende. Mit einer Fläche von 65 Hektar gehört der Nidda-Stausee zu den größten seiner Art in Hessen.