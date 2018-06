Niedergelassene Mediziner gründen Interessengemeinschaft

Auslöser war ein Treffen von 30 Ärzten im März in Kassel. Dort sei man sich einig gewesen, dass sich die Rahmenbedingungen in den Praxen in den vergangenen Jahren stetig verschlechtert hätten, wie Mitinitiatorin Ilka Enger erläuterte. Von den den existierenden Gewerkschaften und den Körperschaften fühlen sich die Mitglieder nicht vertreten, «weil der Gesetzgeber durch seine ständigen Eingriffe die Selbstbestimmung der Ärzte systematisch zerstört hat», wie es in einer Pressemittelung von Freitag heißt.