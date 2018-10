Niedrige Pegelstände auch in kleinen Flüssen

Offenbach/Wiesbaden (dpa/lhe) - Anhaltende Trockenheit sorgt auch in den kleinen Flüssen Hessens zunehmend für Niedrigwasser. Am Mittwoch wurden an 56 der 107 Messstationen des Hessischen Landesamts für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) Pegelstände gemessen, die unter dem langjährigen Mittel (MNQ) liegen. «Wenn es weiter so trocken bleibt, wird sich die Situation noch verschärfen», warnte Cornelia Löns-Hanna vom zuständigen Dezernat des HLNUG in Wiesbaden.