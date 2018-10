Niedrigwasser: Al-Wazir verlangt Ausbaggern des Rheins

Ginsheim-Gustavsburg (dpa/lhe) - Angesichts des historischen Niedrigwassers nach dem heißen und trockenen Sommer will Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) Binnenschiffen mit Ausbaggerungsarbeiten den Weg durch den Rhein ebnen. «Man muss nur wenige Untiefen beseitigen, um die Kapazität von Europas wichtigster Wasserstraße beträchtlich zu steigern», erklärte Al-Wazir am Dienstag. Im Hafen von Ginsheim-Gustavsburg am Zusammenfluss von Rhein und Main informierte sich der Minister über die Probleme der Binnenschiffer wegen der niedrigen Pegelstände. Baggern sei nur an sehr wenigen Stellen erforderlich, so Al-Wazir. «Mitunter genügt es, mit Buhnen oder Längsbauwerken den Wasserspiegel zu stützen.»