Niedrigwasser: Engpässe und Preisanstiege bei Tankstellen

Bingen (dpa) - Das extreme Niedrigwasser des Rheins führt zu Engpässen und Preisanstiegen bei vielen Tankstellen in Süd- und Westdeutschland. Tankschiffe können schon lange auf dem Weg vom Ölzentrum Rotterdam flussaufwärts nicht mehr voll laden. Am Rhein gibt es daher leere oder nur teils gefüllte Tanklager, wie der Sprecher des Mineralölwirtschaftsverbands, Alexander von Gersdorff, am Dienstag in Berlin mitteilte. Tanklastwagen müssten viel weiter fahren, um Sprit von anderen Lagern zu besorgen. Bei Hunderten Tankstellen fehlten daher immer wieder einzelne Kraftstoffe. «In Einzelfällen müssen Tankstellen auch vorübergehend schließen, zum Beispiel in Rheinland-Pfalz über Nacht, wenn der Tankwagen erst am nächsten Tag wieder kommt», sagte von Gersdorff. Das Problem sei nicht flächendeckend, sondern punktuell und zeitlich begrenzt.