Noch fünf Angeklagte in Prozess gegen Zigaretten-Mafia

Hanau (dpa/lhe) - Das Mammutverfahren gegen eine Zigaretten-Mafia geht dem Ende entgegen. Das Landgericht Hanau rechnet mit einem Abschluss des langwierigen Verfahrens in diesem Jahr, möglicherweise noch vor den Sommerferien, wie ein Sprecher sagte. In dem vor vier Jahren begonnenen Prozess kam zuletzt Bewegung. Einer der Hauptangeklagten legte ein Geständnis ab - mit Folgen für die Kooperationsbereitschaft seiner Mitstreiter. Von den anfangs 20 Angeklagten sind nur noch fünf übrig. In allen anderen Fällen sind bereits Entscheidungen ergangen.