Noch keine Hinweise zu Täter nach Bombendrohung

Wiesbaden (dpa/lhe) - Einen Tag nach der Bombendrohung auf ein Wiesbadener Einkaufszentrum hat die Polizei noch keine Spur zu dem Täter. «Unsere Ermittlungen zur Täterschaft laufen», sagte ein Polizeisprecher am Samstagmorgen in der Landeshauptstadt. Die Polizei hatte das Center am Hauptbahnhof nach der eingegangenen Drohung am Freitagmorgen für mehrere Stunden gesperrt. Bei der Durchsuchung fanden Beamte und Spürhunde allerdings keinen Sprengsatz.