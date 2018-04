«Norbert» beschert Hessen sonnige Tage: Sonnenbrandgefahr

Offenbach (dpa/lhe) - Wolken ade - in den kommenden Tagen hat in Hessen vor allem die Sonne das Sagen. Dank des Hochs «Norbert» zeigt sich der April vor allem von Mittwoch an warm und trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag berichtete. Liegen die Höchsttemperaturen am Dienstag noch zwischen 19 und 23 Grad, kann es am Mittwoch 23 bis 27 Grad warm werden. Die Nächte allerdings bleiben frisch mit Tiefsttemperaturen von sechs bis neun Grad. Am Donnerstag sind tagsüber sogar Temperaturen von 25 bis 28 Grad und «Sonnenschein satt» möglich.