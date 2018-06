Nord- und Osthessen: Lkw-Durchfahrtsverbote bleiben bestehen

Ein Arbeiter befestigt an einer Kreuzung in Darmstadt ein Verkehrsschild für das Lastwagen-Durchfahrtsverbot. Foto: Arne Dedert dpa/Archiv

Wiesbaden/Kassel (dpa/lhe) - Das Land Hessen hält an den Durchfahrtsverboten für Lastwagen auf vier Bundesstraßen in Nord- und Osthessen trotz geänderter Rechtslage fest. «Die Fahrverbote bleiben wie angeordnet bestehen», sagte ein Sprecher der Regierungspräsidiums Kassel am Mittwoch. Vor einem Monat hatte die Behörde noch Bedenken geäußert. Denn das Verbot war ursprünglich gegen Lastwagen gerichtet, die die Lkw-Maut auf Autobahnen umgehen wollten. Doch zum 1. Juli gilt die Lkw-Maut auch auf Bundesstraßen, somit wäre das Verbot aus diesen Gründen überflüssig.