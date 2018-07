Nordhessen Jobmotor für Umweltwirtschaft

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die meisten Arbeitsplätze in der hessischen Umweltwirtschaft gibt es im Landkreis Kassel. Wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte, wurden in Nordhessen 14 Prozent der knapp 17 100 Beschäftigten im Jahr 2016 (Vorjahr: 16 800) gezählt. Insgesamt erwirtschafteten die Betriebe der Umweltwirtschaft einen Umsatz von 3,67 Milliarden Euro (Vorjahr: 3,16 Mrd Euro). Zahlen für das Jahr 2017 lagen dem Landesamt noch nicht vor.