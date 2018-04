Nordhessen-SPD: Wahlergebnis von Nahles lässt Luft nach oben

Kassel (dpa/lhe) - Der Vorsitzende des SPD-Bezirks Hessen-Nord, Manfred Schaub, hat Andrea Nahles nach ihrem schwachen Wahlergebnis zur SPD-Vorsitzenden aufgerufen, «Vertrauen durch Handeln» zurückzugewinnen. Das Ergebnis sei «respektabel», lasse aber noch Luft nach oben, erklärte Schaub am Sonntagabend laut Mitteilung. Die Delegierten hatten die Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion bei einem Sonderparteitag am Sonntag in Wiesbaden mit nur 66,3 Prozent an die Parteispitze gewählt.