Notarztwagen stößt mit Auto zusammen: fünf Verletzte

Dreieich (dpa/lhe) - Tragischer Unfall im Landkreis Offenbach: Ein Notarztwagen im Einsatz ist dort am Sonntagnachmittag auf der Landstraße zwischen Dreieich und Götzenhain mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Laut Polizei wurden fünf Menschen verletzt, einer davon schwer. Ihn brachte ein Rettungshubschrauber in eine Klinik. Näheres zu Geschlecht und Identität konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht sagen. Es seien mehrere Rettungswagen am Unfallort zum Einsatz gekommen. Zur Ermittlung der Ursache sei ein Gutachter eingeschaltet worden. Die Straße war am frühen Abend noch komplett gesperrt.