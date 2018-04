Notlandung eines Kleinflugzeugs: Pilot behält die Nerven

Offenbach (dpa/lhe) - Ein junger Pilot hat eine Notlandung mit seinem Leichtflugzeug in Offenbach weitgehend unbeschadet überstanden. Wegen eines technischen Defekts war der 24-Jährige am Sonntagabend gezwungen, die einmotorige Maschine früher als geplant zu Boden zu bringen. Er landete schließlich auf einem Acker im Stadtteil Rumpenheim und kam mit einem leichten Schock davon. Der Pilot habe sehr besonnen reagiert, lobte die Polizei nach der erfolgreichen Notlandung. Die Maschine war von Hamburg unterwegs zum Flugplatz Egelsbach. Der Schaden an der Maschine fiel gering aus, unter anderem wurde die Radaufhängung durch die Notlandung beschädigt, wie die Polizei berichtete.