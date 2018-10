Novum für United Volleys Frankfurt: Champions-League-Quali

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die United Volleys Frankfurt können sich in ihrer vierten Bundesliga-Saison erstmals für die Champions League qualifizieren. Dabei bekommt es das Team von Trainer Stelio DeRocco mit dem weißrussischen Vertreter Schachzjor Soligorsk zu tun. Der zweimalige CEV-Cup-Teilnehmer aus Frankfurt muss dabei zunächst an diesem Mittwoch (17.00 Uhr/MESZ) in Weißrussland antreten, bevor in der kommenden Woche am 17. Oktober (19.00 Uhr) das Rückspiel in der Mainmetropole stattfindet.