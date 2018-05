Nürnberg Ice Tigers verpflichten Verteidiger Stephan

Nürnberg (dpa/lby) - Die Nürnberg Ice Tigers haben Abwehrspieler Eric Stephan für die kommende Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verpflichtet. Das gaben die Franken am Donnerstag bekannt. Der 24-Jährige kommt von den Löwen Frankfurt aus der DEL2. Für Stephan ist Nürnberg die zweite DEL-Station nach seiner Zeit bei der Düsseldorfer EG von 2012 bis 2014. Die Ice Tigers haben nach der Spielzeit 2018/19 per Option die Möglichkeit, den gebürtigen Berliner für ein weiteres Jahr an sich zu binden.