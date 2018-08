Nur ein Drittel in Hessen zwischen 30 und 50 sportlich aktiv

Sinntal (dpa/lhe) - Ein unbekannter Täter habt in der Nacht zum Mittwoch einen Geldautomaten in Sinntal-Altengronau (Main-Kinzig-Kreis) gesprengt. Ob Geld erbeutetet wurde, sei noch unklar, berichtete die Polizei in Offenbach. Bei der Detonation des (...)