Nur geringfügig mehr Einschulungen in Hessen als im Vorjahr

Eine Zuckertüte liegt in einem Regal mit aufgeklebten Buchstaben und Zahlen. Foto: Arno Burgi/Archiv

Wiesbaden (dpa/lhe) - In Hessen ist die Zahl der Schulanfänger in diesem Jahr im Vergleich zu 2017 nur geringfügig gestiegen. Nach den Sommerferien sind 52 800 Kinder eingeschult worden, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Das sei ein Anstieg von 0,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gewesen.