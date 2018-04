OB Partsch isst zehnmal so viel Spargel wie der Durchschnitt

Darmstadt (dpa/lhe) - Darmstadts Oberbürgermeister Jochen Partsch (55) isst ungefähr 15 Kilo Spargel in der Saison. Er habe gelesen, dass die Deutschen im Durchschnitt 1,5 Kilogramm Spargel äßen, sagte der Grünen-Politiker am Donnerstag bei der offiziellen Eröffnung der Saison in Darmstadt. Er komme ungefähr auf die zehnfache Menge.