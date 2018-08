OB: Integrierte abgelehnte Flüchtlinge nicht abschieben

Würzburg (dpa/lby) - Gut integrierte Flüchtlinge sollten auch bei Ablehnung ihres Asylantrags dauerhaft in Deutschland bleiben dürfen - das forderte Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) gemeinsam mit der Sozialreferentin der Stadt, Hülya Düber (parteilos), am Donnerstag. «Es geht darum, denjenigen Menschen Heimat zu gewähren, die in unseren Städten längst Heimat gefunden haben und dies auf einer gesetzlichen Grundlage», schreiben die beiden Politiker in ihrer Petition an den bayerischen Landtag.