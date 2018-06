OLG: Kein Zahlungsanspruch gegen Ex-«Superstar»

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Prozess um Zahlungsforderungen einer Künstlermanagerin gegen einen früheren Gewinner der Fernseh-Castingshow «Deutschland sucht den Superstar» hat das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Donnerstag die Zahlungsansprüche der Managerin zurückgewiesen. Die Klägerin, die an der Gewinnprämie und den Einkünften aus einem Konzertvertrag in Höhe von knapp 100 000 Euro beteiligt werden wollte, habe beim Zustandekommen der Verträge zwischen dem «Superstar» und dem Konzertveranstalter keinerlei Tätigkeiten entfaltet, die einen Zahlungsanspruch rechtfertigen würde.