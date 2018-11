OLG-Verfahren: Hesse soll mit IS in Syrien gekämpft haben

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein 32-Jähriger muss sich ab Januar wegen Mitgliedschaft an der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) vor dem Oberlandesgericht Frankfurt verantworten. Der aus Hessen stammende Walid D. soll im November 2013 mit dem Bus von Kassel über Serbien, Bulgarien und die Türkei nach Syrien gereist und vom IS als Kämpfer angenommen worden sein, teilte das Oberlandesgericht (OLG) am Montag in Frankfurt mit. Ein Registrierungsbogen des IS bestätige dies. Schon zuvor habe er sich verschiedene Waffen beschafft und im Internet nach Möglichkeiten recherchiert, sie in einem Auto zu verstecken und so in die Türkei zu gelangen.