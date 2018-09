Obduktion: 39-Jähriger starb nicht durch Polizeikugel

Ein Auto, in dem ein toter Mann gefunden wurde, steht auf einem Parkplatz der Kleingärten Arheilgen. Foto: Silas Stein

Darmstadt (dpa/lhe) - Der Mann, der in Darmstadt seine Freundin erschoss, hat sich neuen Ermittlungen zufolge nach der Bluttat wohl selbst getötet. Die Obduktion habe keine Hinweise darauf gegeben, dass der 39-Jährige durch eine Polizeikugel getötet wurde, teilte die Staatsanwaltschaft in Darmstadt am Mittwoch mit. Einzelheiten zu dem Einsatz nannte die Behörde mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen des Landeskriminalamtes jedoch nicht.