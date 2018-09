Obduktion: Mutter starb an Stromschlag in der Badewanne

Darmstadt (dpa/lhe) - Ein 53 Jahre alter Mann aus Darmstadt soll der Obduktion zufolge seine badende Mutter mit einem Haartrockner umgebracht haben. Die 76 Jahre alte Frau sei an Herzversagen infolge eines Stromschlags gestorben, berichtete Oberstaatsanwalt Robert Hartmann am Dienstag in Darmstadt von der Obduktion. Der mutmaßliche Täter sitzt wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Die Ermittler gehen davon aus, dass sich die Frau am Samstag arglos in die Badewanne gelegt und ihr Sohn den Föhn hineingeworfen hat. Das mögliche Motiv des Mannes ist noch unklar. «Er mache keine Angaben», sagte Hartmann.