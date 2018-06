Obduktion: Radler aus Hessen in Mexiko mit Schuss getötet

Mexiko-Stadt/Hanau (dpa/lhe) - Nach dem gewaltsamen Tod eines deutschen Radfahrers in Mexiko ist dessen Leiche untersucht worden. Der sterblichen Überreste des 43-Jährigen aus Freigericht (Main-Kinzig-Kreis) wiesen eine Schussverletzung am Schädel auf, wie Oberstaatsanwalt Dominik Mies am Mittwoch auf Anfrage nach der Obduktion sagte. Der Schuss sei aus einer Waffe größeren Kalibers und aus einiger Distanz abgefeuert worden. Es habe sich nicht um einen aufgesetzten Schuss gehandelt. Die deutschen Behörden ermitteln wegen der Todesursache.