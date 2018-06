Obduktion: Zweijähriger vermutlich in Zoo-Graben ertrunken

Der kleine Junge hatte am 15. Juni mit seiner Familie den Zoo besucht, war dabei in einen Wassergraben am Kamelgehege gestürzt. Der 1,20 Meter tiefe Wassergraben ist vom Gehweg nur durch einen schmalen Grünstreifen und ein einfaches Drahtseil abgegrenzt. Der Zweijährige starb in einem Rettungswagen auf dem Weg ins Krankenhaus. Die Polizei geht nicht davon aus, dass das Kind durch Fremdverschulden ums Leben gekommen ist.