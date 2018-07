Obduktion in letzter Minute: Sohn soll Vater ermordet haben

Voitsberg/Frankfurt (dpa/lhe) - Einen Tag vor der Einäscherung der Leiche eines 82-Jährigen ist in Österreich dessen Tod doch noch als Gewaltdelikt entlarvt worden - verdächtigt wird ein Sohn aus Frankfurt/Main. Zunächst hatte ein Arzt einen natürlichen Tod bescheinigt. Unmittelbar vor der anstehenden Verbrennung meldete die Tochter des Toten bei der Polizei Zweifel an. Wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag berichtete, wurde daraufhin die Leiche obduziert und zweifelsfrei ein gewaltsamer Tod durch Ersticken festgestellt. Der 54-jährige Sohn, der seit Jahren mit seinem Vater in Voitsberg in der Steiermark lebte, geriet in Verdacht. «Es gab immer wieder Streit um Geld», sagte eine Sprecherin der Anklagebehörde. Der 54-Jährige, der aus Frankfurt/Main stammt, wurde festgenommen. Er ist nicht geständig.